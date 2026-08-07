1980 kilometrelik menzil ilk bakışta imkânsız gibi görünüyor. Rekorun arkasındaki sistem ve yol şartları ise otomobil dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Bir otomobilin tek depo yakıtla neredeyse 2000 kilometre yol alması kulağa inanılmaz geliyor. Temmuz ayında kırılan bir rekor, tam da bunu başardı, ancak sonucun arkasında yalnızca kullanılan hibrit sistem değil, testin gerçekleştirildiği güzergâh da dikkat çekiyor.

Rekor, 14-17 Temmuz tarihleri arasında Kolombiya'da gerçekleştirildi. Başkent Bogota'dan başlayan yolculuk, Karayip Denizi kıyısında sona erdi. Araç tek depo yakıtla toplam 1980 kilometre yol kat etti. Nissan, ortalama yakıt tüketimini açıklamazken, güzergâhın önemli bölümünün yaklaşık 2.600 metre rakımdan deniz seviyesine doğru inmesi de rekorun değerlendirilmesinde öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

Rekorun arkasındaki sistem ne?

Araçta Nissan'ın e-Power adı verilen hibrit sistemi kullanılıyor. Bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç aktarmıyor. Motor yalnızca elektrik üretirken, aracı hareket ettiren güç elektrik motorundan geliyor.

Sistemde 1,5 litrelik turbo benzinli motor, küçük kapasiteli bataryayı şarj ediyor. Hareket ise elektrik motoru tarafından sağlanıyor. Ayrıca frenleme sırasında ortaya çıkan enerjinin bir bölümü yeniden bataryaya aktarılabiliyor.

Ancak 1980 kilometrelik sonucun ne kadarının bu sistemden, ne kadarının test güzergâhından kaynaklandığı net değil. Ortalama yakıt tüketimi verisinin paylaşılmamış olması ve rotanın büyük ölçüde yüksek rakımdan deniz seviyesine doğru ilerlemesi, rekorun günlük kullanım koşullarını ne ölçüde yansıttığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.