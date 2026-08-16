Czinger, Los Angeles'taki tesislerinde el işçiliğiyle üreteceği 21C Spyder'ı tanıttı. Markanın üçüncü 21C varyantı olan model, üstü açık tasarımı ve yeni fren teknolojisiyle öne çıkıyor. Araçtan yalnızca 30 adet imal edilecek ve başlangıç fiyatı 2,75 milyon dolar olarak açıklandı.

"BRAKENODE" SİSTEMİ DURMA MESAFESİNİ %15 KISALTİYOR

Süspansiyon dikmesi, fren kaliperi ve hidrolik sıvı kanallarını tek gövdede birleştiren BrakeNode sistemi, yaylanmayan kütleyi azaltmayı ve frenleme hassasiyetini artırmayı hedefliyor. Geleneksel sistemlere kıyasla durma mesafelerini %15'e varan oranlarda kısaltan mimari, tekerlek başına yaklaşık 0,7 kg hafifleme sağlıyor. Titanyum pistonlar sayesinde hidrolik sıvı %15 daha soğuk kalıyor; karbon-seramik disklerle eşleştirilen kaliperler, bakım süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Güç ünitesini 21C HDF modeliyle paylaşan Spyder, 2,88 litrelik çift turboşarjlı V8 motor ile ön aksa monte iki elektrik motoru ve arka aksa yerleştirilmiş bir motor-jeneratör ünitesinden oluşuyor. Toplam 1.250 beygir güç ve 937 Nm tork üreten araç, gücünü 7 ileri tek kavramalı transaks şanzıman üzerinden yere aktarıyor.

Fabrika verilerine göre otomobil, 0'dan 60 mph (96 km/s) hıza 1,9 saniyede ulaşıyor. Çeyrek mili 8,7 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 330 km/s (205 mph) olarak açıklanıyor. Yüksek hızda devasa yere basma kuvveti sağlayan aerodinamik gövde ve 76 inçlik kuğu boynu arka kanadı, stabiliteyi destekliyor.

Tavan çıkarıldığında 240 km/s hızda 1.470 kg, tavan takıldığında ise 1.540 kg yere basma kuvveti üreten modelde, toplam aerodinamik basıncın %60'lık bölümü doğrudan arka aks üzerine uygulanıyor.