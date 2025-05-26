İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun afiş ve pankartların toplatılmasını istedi. Hatta İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirildi. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti vekilleri harekete geçti. Vekiller, İmamoğlu’na destek vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı astı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “İstanbul’dan köprüden herkese selam ve saygılar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pankartla ilgili mesaj paylaştı. İmamoğlu, uluslararası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Anlamadıkları şey şu ki bu mücadele benimle ilgili değil, onurumuz, haklarımız ve özgürlüklerimizle ilgili. Ben sadece bu haklı davanın sembolüyüm. Güzel şehrimdeki görüntülerimi silmeye çalıştıkça, her yerde, en beklenmedik yerlerde -bu sefer Boğaziçi Köprüsü’nde- daha çok belirecekler.”

SORUŞTURMA BAŞLADI

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü milletvekillerinin astığı pankartı indirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bugünden itibaren partililerin sahaya çıkacağını bildirdi. Çelik şu mesajları paylaştı: “Sosyal medya hesabını yasakladınız. Resimlerini, sesini yasakladınız. Afişlerini kaldırdınız. Billboardlara bile kayyum atadınız. Halkımızın gönlüne kazınanı, gözünden kaçıracağınızı mı sanıyorsunuz? Pazartesiden (bugün) itibaren, örgütümüz metro, metrobüs duraklarında ve meydanlarda Ekrem İmamoğlu’nun resimleriyle İstanbul’un dört bir yanında olacak.”

Özel: Darbecilere cevabımızdır

Pankartın köprüye asıldığı sırada vapurla köprünün altında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel arkadaşlarını selamladı. Tarihi anları sosyal medya hesabından “#İmamoğluHeryerde” etiketiyle paylaşan Özel şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Eylemi yapan 6 vekil köprüde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bayrağı asan isimler oldu.