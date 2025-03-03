2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Steve Jobs'un 1984 yılında taktığı papyon beklenenin çok üstünde bir fiyatla 35 bin 750 dolara (yaklaşık 1.3 milyon TL) alıcı buldu.

MACINTOSH TANITIMINDA TAKMIŞTI

Jobs, pembe-yeşil çizgili papyonunu 1984'te ilk Macintosh bilgisayarı tanıtırken takmıştı. Aynı papyonu, Uluslararası Tasarım Konferansı'nda da kullanmış ve esprili şekilde "Bana 60 dolar ödediler, ben de papyon taktım" demişti.

BEKLENENİN 17 KATINA SATILDI

Business Insider'ın haberine göre papyonun açık artırmada en fazla 2 bin dolara satılması bekleniyordu. Ancak 27 koleksiyoncunun kıyasıya yarıştığı müzayedede fiyat, rekor seviyeye ulaştı.

Bu satış, Jobs'un kişisel eşyalarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce de Jobs'un siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri açık artırmaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.