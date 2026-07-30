ABD Darphanesi, üretim maliyetlerinin nominal değerinin neredeyse dört katına ulaşması üzerine 1 sentlik (penny) madeni paraların basımını sonlandırdı. Space Daily ve Coin News verilerine dayandırılan bilgilere göre, son yıllarda madeni paranın değeri ile üretim maliyeti arasındaki farkın aşırı büyümesi, pennynin kullanımını ekonomik açıdan işlevsiz hale getirdi.

MALİYETLER VE ZARAR BÜYÜDÜ

ABD Darphanesi'nin yıllık raporuna göre, 2024 yılında tek bir pennynin üretim ve dağıtım maliyeti 3,69 sent olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 3,07 sent olan maliyetin bir yılda %20,2 oranında fırlamasıyla birlikte, Hazine Bakanlığı'nın sadece 2024 yılında penny üretimi sebebiyle uğradığı zarar 85,3 milyon dolara ulaştı.

SON SENT TÖRENLE BASILDI

12 Kasım 2025 tarihinde Philadelphia'daki ABD Darphanesi'nde sembolik bir tören düzenlendi. Hazine Müsteşarı Brandon Beach'in son 1 sentlik madeni parayı basmasıyla, ülkenin 232 yıllık penny geçmişi resmi olarak sona erdi.

YUVARLAMA ETKİSİ VE DOLAŞIMDAKİ PARALAR

Pennynin kaldırılmasına karşı çıkanların en büyük endişesi olan "gizli yuvarlama vergisi" konusundaki araştırmalar, nakit alışverişlerde fiyatların yukarı veya aşağı yuvarlanmasının birbirini dengelediğini ve tüketiciler üzerinde belirgin bir mali yük oluşturmadığını ortaya koydu.

Üretimin durdurulması pennynin tamamen piyasadan çekildiği anlamına gelmiyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre piyasada hâlen yaklaşık 114 milyar adet penny bulunuyor ve bunlar yasal ödeme aracı olma niteliğini koruyor. Hazine, üretimin durmasıyla hammadde giderlerinde yıllık yaklaşık 56 milyon dolar doğrudan tasarruf öngörüyor.

Richmond Federal Rezerv Bankası ise 1 sentin kaldırılmasının 5 sentlik madeni paraya (nickel) olan talebi artırabileceği uyarısında bulunuyor. 5 sentlik madeni paranın 2024 yılındaki üretim maliyeti 13,8 sent ile nominal değerinin iki katından fazla seviyede seyrediyordu.