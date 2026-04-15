Türkiye'nin para basım merkezi Darphane'den koleksiyoncuları heyecanlandıran o resmi duyuru geldi. İki yıl merakla beklenen ancak sınırlı sayıda basımı nedeniyle ulaşılması oldukça güç olan "Tedavül Para Seti" yarın sabah görücüye çıkıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bültene göre, 2025 yılına ait tüm madeni paraların "çil" kondisyonda yer aldığı bu özel set, yanında sadece bu sete özel basılan "Darphane Parası" ile birlikte geliyor.

Dünya genelinde sadece 5 bin adetle sınırlı olan bu setin satış fiyatı 800 TL olarak belirlendi. Uzmanların "alan köşeyi döner" dediği bu nadir parça, piyasaya çıktığı an tükenmesiyle ve kısa sürede mezatlarda fiyatının katlanmasıyla biliniyor.

