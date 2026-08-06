ABD'de koleksiyoncular ve madeni para uzmanları, nadir çeyrek dolarların (quarter) piyasa değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlara göre, sınırlı sayıda basılan, iyi korunan veya üretim hatası barındıran bazı madeni paralar yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. CoinsTheFunTimesGuide.com Kıdemli Editörü ve A Guide Book of American Silver Eagles kitabının yazarı Joshua McMorrow-Hernandez, çeyrek dolarların ABD'de en çok toplanan madeni paralar arasında yer aldığını ve yüksek talep gördüğünü belirtti.

DEĞERİ BELİRLEYEN 3 KURAL

Nümizmatik uzmanlarına göre bir madeni paranın değerini belirleyen başlıca unsurlar şunlar: Basım yılın ait toplam üretim sayısının azlığı. Dolaşıma girmemiş, aşınma ve yıpranma belirtisi göstermeyen örneklerin durumu. Mint (darphane) işaretleri, özel tasarım detayları ve basım hataları.

DÜNYANIN EN EDEĞERLİ PARASI

ABD Darphanesi tarafından basılan ilk çeyrek dolar olma özelliğini taşıyan 1796 Draped Bust, kategorisindeki en yüksek değere sahip madeni para olarak öne çıkıyor. Toplamda 6 bin 146 adet basılan bu paradan günümüze yaklaşık 650 adedinin ulaştığı tahmin ediliyor.

Söz konusu madeni paranın eksiksiz durumdaki bir örneği, 2022 yılındaki açık artırmada 1 milyon 740 bin dolara satıldı. Profesyonel Madeni Para Derecelendirme Hizmeti (PCGS) verilerine göre, paranın günümüzdeki tahmini piyasa değeri 2,5 milyon dolar (118 milyon 987 bin lira) seviyesinde bulunuyor. Yıpranmış örneklerinin dahi 10 bin doların üzerinde işlem gördüğü bildirildi.

1796 Draped Bust Tasarım Özellikleri:

Ön yüzünde sağa bakan, saçı arkadan bağlı Özgürlük Hanım (Lady Liberty) portresi, "LIBERTY" yazısı ve "1796" tarihi. Arka yüzünde zeytin ve palmiye dalları arasında bulutların üzerinde duran küçük kartal figürü ve "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi. Detayında ise dönem ABD eyalet sayısını temsilen 15 adet yıldız ve tırtıklı kenar yapısı yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN DİĞER NADİR PARALAR

Piyasada yüksek değerle işlem gören diğer çeyrek dolar türleri ve tahmini değerleri şu şekildedir:

1804 Draped Bust: 350.000 dolara kadar (yaklaşık 16 milyon 650 bin lira)

1870-CC Liberty Seated: Yaklaşık 150.000 dolar (yaklaşık 7 milyon 130 bin lira)

1916 Standing Liberty (İyi durumda): 15.000 dolar üzeri (yaklaşık 713 bin lira)

1932-D Washington: Yaklaşık 5.500 dolar (yaklaşık 260 bin lira)

2004 Wisconsin Ekstra Yaprak (Hatalı Basım): 1.000 dolara kadar ( yaklaşık 47 bin lira)

Tarihte satılan en pahalı ABD madeni parası rekoru ise 2021 yılında 18,9 milyon dolara (yaklaşık 899 milyon 530 bin lira) alıcı bulan 1933 basımı 20 dolarlık altın "Saint-Gaudens Double Eagle" parasına ait.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, nadir veya tarihi madeni paralara sahip olduğunu düşünen kişilerin izlemesi gereken adımları şu şekilde sıralıyor: Madeni paranın fiziki yapısına müdahale edilmemeli ve temizlenmemelidir. Sahte ürün riskine karşı PCGS gibi yetkili kurumlar veya profesyonel nümizmatlar aracılığıyla doğrulama yapılmalıdır. Satış işlemleri doğrudan koleksiyonerler veya nümizmatik müzayede evleri üzerinden yürütülmelidir.