İkinci Polonya Cumhuriyeti dönemine ait 5 zlotilik gümüş madeni para, açık artırmada 45 bin dolara (2 milyon 178 bin liraya) alıcı buldu. Günümüzde oldukça nadir bulunan bu paranın yüksek değeri; koruma durumuna, basım özelliklerine ve piyasadaki azlığına dayanıyor.

Rp’nin haberine göre, 1928-1932 yılları arasında basılan söz konusu madeni paranın arka yüzünde sağa doğru yürüyen Antik Yunan zafer tanrıçası Nike ile "Rzeczpospolita Polska" yazısı yer alıyor. Ön yüzünde taçlı Polonya kartalı, basım yılı ve "5 zloty" ibaresi bulunurken; kenar kısmında Latince "Salus rei publicae suprema lex" (Devletin refahı en yüksek kanundur) ifadesi kazılı halde bulunuyor.

ERİTİLME NEDENİYLE SAYILARI AZALDI

Basıldığı dönemde içerdiği gümüşün piyasa değeri nominal değerini aştığı için üretilen miktarın büyük bir kısmı eritildi. Günümüze ulaşan sınırlı sayıdaki örneğin değeri ise kondisyonuna ve basım farklılıklarına göre belirleniyor. Temizleme işleminden geçmemiş, aşınmamış ve hasarsız parçalar koleksiyonerler tarafından en yüksek fiyatlarla talep görüyor.

Müzayedede 45 bin dolara satılan 1928 basımı örneğin, yüksek kabartma detayları, kenar diş yapısı ve neredeyse kusursuz durumuyla öne çıktığı belirtildi. Benzer nitelikteki bir başka örneğin ise daha önce 30 bin dolara satıldığı kaydedildi.