Çin İmparatorluğu’nun son dönemine ait, son derece nadir gümüş bir deneme parası, Hong Kong’da düzenlenen açık artırmada 4,87 milyon dolara (yaklaşık 227 milyon 42 bin 322 bin liraya) alıcı buldu.

Heritage Auctions tarafından 17 Haziran'da gerçekleştirilen açık artırmada, ismi açıklanmayan bir telefon alıcısı tarafından edinilen madeni para, dünya genelinde bugüne kadar satılan en pahalı 15 para arasına girdi.

TEDAVÜLE GİRMEYEN TASARIM

Söz konusu madeni para, 1911 yılında (Geleneksel Çin takvimine göre Hsüan-t’ung döneminin 3. yılında) Tientsin Darphanesi'nde basılan "kısa bıyıklı ejderha" motifli gümüş deneme doları. Dönemde tedavüle sunulmak üzere başka bir tasarımın seçilmesiyle birlikte, bu model deneysel bir kalıp olarak kaldı.

Günümüze ulaştığı belgelenen sekiz adet madeni paradan yalnızca üçü özel mülkiyette bulunmaktadır. Satışı yapılan bu örnek, bilinen tüm parçalar arasında küresel nümismatik sektörünün iki büyük derecelendirme kuruluşu olan PCGS (Professional Coin Grading Service) ve NGC (Numismatic Guaranty Company) tarafından resmi olarak sertifikalandırılmış tek para olma özelliğini taşıyor.

AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Üzerinde 9 milimetrelik kısa bıyıklı ejderha figürü barındıran para, Singapurlu iş insanı Peh Chin Hua’nın 2004-2014 yılları arasında oluşturduğu Peh Ailesi Koleksiyonu’na aittir. Koleksiyoner Peh’in ömrü boyunca elinden çıkarmadığı parçalar, günümüzde bölümler halinde açık artırmaya sunuldu.

Heritage Auctions Dünya ve Antik Paralar Yönetici Direktörü Kyle Johnson, Hong Kong Uluslararası Nümismatik Fuarı (HKINF) kapsamında yeni bir rekora imza attıklarını belirterek, Peh Ailesi Koleksiyonu'nun piyasaya çok nadide parçalar sunmaya devam ettiğini aktardı.

DÜNYANIN EN PAHALI PARALARI

Bu satış, söz konusu parayı nümismatik tarihinin en yüksek bedelli işlemlerinden biri konumuna getirdi. Sektör kayıtlarına göre, dünya genelinde açık artırmada satılan en pahalı madeni para unvanını, Haziran 2021'de New York'taki Sotheby's müzayedesinde 18,87 milyon dolara alıcı bulan 1933 Double Eagle (Çift Kartal) taşıyor.