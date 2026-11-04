Birleşik Krallık Kraliyet Darphanesi (The Royal Mint) tarafından 2017 yılında tedavüle sokulan hatıra amaçlı 50 penilik madeni paralar arasında yer alan bir basım hatası, koleksiyon piyasasında dikkat çekti. Çocuk edebiyatı yazarı Beatrix Potter’ın 150. doğum yılı anısına üretilen ve üzerinde "Benjamin Bunny" karakteri bulunan madeni paralardan bazılarında yön hatası tespit edildi.

DARPHANE HATASI DEĞERİNİ ARTIRDI

Heykeltıraş Emma Noble tarafından tasarlanan paranın ön yüzünde merhum Kraliçe II. Elizabeth, arka yüzünde ise Benjamin Bunny figürü bulunuyor. Standart basımlarda her iki yüz aynı dikey hizada yer alırken, üretim sürecindeki bir aksaklık nedeniyle Kraliçe portresinin ters veya farklı bir açıyla basıldığı belirlendi. Hatalı basım olarak kayıtlara geçen bu paralar, Birleşik Krallık sınırları içinde resmi ödeme aracı olma niteliğini sürdürüyor.

PİYASADA YAKLAŞIK 10 BİN ADET BULUNDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

2017 serisi kapsamında toplam 25 milyon adet basılan standart Benjamin Bunny madeni parası, darphanenin en yaygın dağıtılan hatıra paralarından biri konumunda bulunuyor. Ancak nümismatik çevreleri, bahsi geçen rotasyon hatasını taşıyan madeni paraların tedavülde yaklaşık 10 bin adetle sınırlı olduğunu tahmin ediyor.

Açık artırma ve çevrim içi satış platformlarında zaman zaman 4.000 sterline (yaklaşık 269.360 TL) kadar çıkıyor. Hatalı basım paraların piyasadaki satış değerleri kondisyonuna bağlı olarak genellikle 20 ila 50 sterlin (yaklaşık 1.346,80 TL ile 3.367 TL) bandında işlem görüyor.