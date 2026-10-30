Cebinizdeki, çekmecenizdeki ya da kumbaranızda unuttuğunuz sıradan bir bozuk para, hayatınızın en karlı keşfine dönüşebilir. Uluslararası para piyasalarını hareketlendiren nadir bir madeni para için koleksiyonerler kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Piyasada 2 euro (111 TL) olarak bilinen özel parayı elinde bulunduranlara açık artırmalarda ve özel müzayedelerde tam 280 bin liraya varan rekor bedeller teklif ediliyor.

SADECE 20 BİN TANE ÜRETİLDİ

Değeri dudak uçuklatan bu madeni paranın hikayesi, Monako Prensliği'nin sinema efsanesi ve Prenses Grace Kelly anısına darphanede bastığı özel seriye dayanıyor. Yalnızca 20 bin adet üretilerek piyasaya sunulan ve aradan geçen sürede büyük kısmı koleksiyon kasalarına giren bu hatıra parası, dünya genelinde adeta aranılan bir hazineye dönüştü. Arka yüzünde Prenses Kelly'nin profil portresi ile "Monaco" ibaresi yer alan madeni paralar, piyasada neredeyse tükenme noktasına geldiği için teklif edilen rakamlar katlanarak arttı.

PARAYI GETİRENE 280 BİN LİRA VERİYORLAR

Özellikle Avrupa seyahatlerinden dönenlerin, gurbetçi akrabası olanların cüzdanlarında unuttuğu bozuk paralar arasından çıkabilen bu madeni paralar, temizlik ve aşınma durumuna göre müzayedelerde anında nakde dönüştürülüyor. Koleksiyon uzmanları, ellerinde yabancı madeni para birikimi olan vatandaşları uyararak, kenar yazıları ve figürleri incelenmeden hiçbir bozukluğun elden çıkarılmaması gerektiğini vurguluyor; çünkü o bozuklukların bir tanesi bile tam 280 bin liralık alıcıyla sahibini bekliyor.