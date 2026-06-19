İtalya’da 2002 yılında darphane hatasıyla basılan 1 centlik madeni paraların koleksiyon piyasasındaki değeri yaklaşık 6 bin euroya (yaklaşık 319 bin 660 liraya) ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu madeni paranın üzerinde hem tasarım hem de boyut hatası bulunuyor. Normal şartlarda ön yüzünde Castel del Monte adlı tarihi yapının yer alması gereken 1 centlik İtalyan eurosu, hatalı basım nedeniyle 2 centlik paraların üzerinde bulunan Torino’nun simgesi Mole Antonelliana görseliyle üretildi. Madeni para ayrıca, 1 cent değerini taşımasına rağmen fiziki olarak 2 centlik madeni paranın boyutlarında basıldı.

7 BİN ADET BASILDI AMA ÇOK AZI BUGÜNE ULAŞTI

Üretim hatasının fark edilmesinin ardından başlayan hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla paraların yeniden dolaşıma girmesine karar verildi. Ancak yaklaşık 7 bin adet üretildiği belirtilen bu özel serinin büyük bir kısmının nerede olduğu bilinmiyor. Günümüze kadar seriden yalnızca çok az sayıda örneğe ulaşılabildi.

Uzmanlar, piyasada nadir bulunan ve üretim hatası taşıyan bu tür madeni paraların, koleksiyon pazarında yüksek fiyatlardan işlem gördüğünü belirtti.