ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan 'Crater of Diamonds State Park'ta 1972 yılında halka açıldığından bu yana tam 35 binin üzerinde elmas bulundu. Üstelik devlet de parka gelen hazine avcılarına bulduklarını önce etiketlendirerek yanlarında götürme fırsatı sunuyor...

Yakın zamanlı bir örnekte; geçen ay ailesiyle parkı ziyarette bulunan David DeCook, ilk bakışta çikolata ambalajı zannettiği nesnenin 3.81 karatlık, sekiz yüzlü bir elmas olduğunu fark etti ve hayatı büyük ölçüde değişti...

DÜNYADA BAŞKA EŞİ YOK

Parkın bulunduğu bölge, eski bir volkanik kraterin üzerinde yer alıyor. Bu doğal yapı, elmas oluşumuna uygun jeolojik özellikler taşıyor. Elmaslar dışında bölgede ametist, granat, akik, jasper ve kuvars gibi başka değerli taşlar da bulunabiliyor.

Ziyaretçiler, park alanında üç temel yöntemle elmas arayabiliyor:

Yüzey taraması: Arazilerde yürüyerek parlak cisimleri gözle bulmak.

Islak eleme: Toprağı suyla ayırarak taşları seçmek.

Kuru eleme: Aynı işlemi susuz yapmak.

Elmas bulanlar, taşlarını ücretsiz olarak analiz ettirip sertifikalandırabiliyor. Parktaki uzmanlar bulunan taşları tartıyor, türünü belirliyor ve kayıt altına alıyor.

Yaklaşık 1.600 kişilik küçük bir kasaba olan Murfreesboro yakınlarındaki bu park, dünyada elmas bulunabilen ve çıkarılan taşın ziyaretçiye ait olduğu tek kamuya açık alan olarak dikkat çekiyor.