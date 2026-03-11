Önümüzdeki pazar günü (15 Mart), gökyüzünde tüm astroloji dünyasının nefesini tutarak beklediği kritik bir hizalanma gerçekleşiyor.

Ünlü astrolog Doktor Cake'in yeni kitabına göre, Güneş'in Balık burcuna geçişi sıradan bir astronomik olay değil; özellikle seçilmiş 5 burç için "Midas dokunuşu" etkisi yaratacak, ani şansların ve inanılmaz fırsatların kapısını aralayacak devasa bir dönüm noktası.

BALIK: Dokunduğu Her Şeyi Altına Çeviren 'Midas Dokunuşu'

Güneş'in kendi burcunuza geçmesiyle sahne tamamen sizin! Uzun süredir durağan giden tüm olaylar bir anda hız kazanıyor. Şöhret, prestij ve başkalarından göreceğiniz beklenmedik lütuflarla, adeta dokunduğunuz her şeyi altına çevireceksiniz. Astrologlar uyarıyor: Bu hızlı yükseliş hem özel hem de iş hayatınızda sizi aşırı meşgul edebilir, dinlenmeyi unutmayın.

BAŞAK: Çözülen Krizler ve Güçlü Ortaklıklar

Başaklar için bu dönem "destek ve barış" anlamına geliyor. Özellike güçlü bir kadın figüründen, eşten veya iş ortağından gelecek büyük bir finansal şans kapıda. Bekar Başaklar yüksek profilli ve kaliteli ilişkilere yelken açarken, geçmişte yaşanan tüm husumetler ve çatışmalar dostane bir şekilde çözüme kavuşuyor.

İKİZLER: Kariyer Basamaklarında Dikey Sıçrama

Sadece işinize odaklanın! İkizler için kariyer tavan yapıyor. Büyük terfiler, son derece kârlı projelerin başına geçme veya uzun süredir hayali kurulan o kendi işini kurma fikri için yıldızlar yeşil ışık yakıyor. Başarı, hiç olmadığı kadar yakınınızda.

YENGEÇ: Sınır Ötesi Başarı ve Bilgeliğin Ödülü

Yengeçler bu süreçte otoritelerden ve kendilerinden büyük tecrübeli kişilerden tam destek alacak. Eğitim, zorlu sınavlar veya yurt dışı bağlantılı işlerde beklenen "harika haber" nihayet geliyor. Işıldayan auranız ve kendi bilgi birikiminiz, size hak ettiğiniz o kalıcı şöhreti getirecek.

YAY: Gayrimenkul ve Sarsılmaz Aile İstikrarı

Göçebe ruhlu Yaylar, bu kez kök salmaya hazırlanıyor. Odak noktanız tamamen aile istikrarı ve gayrimenkul olacak. Ev veya araba almak, taşınmak ya da yaşam alanınızı yenilemek için yılın en şanslı dönemi. Aile üyelerinin getireceği sürpriz şanslarla birlikte, hem fiziksel hem de zihinsel olarak tam bir iyilik haline kavuşuyorsunuz.