Tüketiminin olası biyolojik sonuçlarını gösteren dijital simülasyonların yayımlanmasıyla yeniden dünya gündemine gelen geleneksel Sardinya peyniri, canlı kurtçuklar içermesi sebebiyle birçok ülkede resmi olarak yasaklı statüsünde bulunuyor. Avrupa Birliği hijyen standartlarına uymayan ürünün ticari satışı küresel pazarda yasa dışı kabul ediliyor.

CANLI LARVALARLA OLGUNLAŞTIRILIYOR

Geleneksel koyun peyniri olan pecorinonun dönüştürülmesiyle elde edilen casu marzu, peynir tekerleğinde açılan deliklere sineklerin yumurtalarını bırakmasıyla üretiliyor. Yumurtadan çıkan larvaların peyniri tüketmesi ve bu esnada salgıladığı enzimler, ürünün moleküler yapısını değiştirerek yüksek oranda yumuşamasını sağlıyor. Yerel gastronomik gelenekte larvalar henüz canlıyken tüketilen peynirde, kurtçukların ölmesi ürünün tamamen bozulduğunun ve tüketilemez hale geldiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

ÖLÜMCÜL GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Sineklerin ve larvaların peynir dokusunda bulunması, Salmonella başta olmak üzere patojen bakterilerin kontrolsüzce üremesine ve ölümcül gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bununla birlikte larvaların biyolojik faaliyetleri, insan vücudu için belirli konsantrasyonlarda son derece tehlikeli kabul edilen kadaverin ve putresin gibi toksik kimyasal maddelerin oluşumuna neden oluyor. En büyük risk ise sindirim sistemine giren larvaların bir kısmının mide asidinde hayatta kalarak bağırsaklara yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu durum, iç organlarda lezyonlara, şiddetli iltihabi süreçlere ve "bağırsak miyazı" adı verilen parazitik enfeksiyonlara sebebiyet veriyor.

1962 YILINDAN BU YANA SATIŞI YASAK

İtalyan yetkililer, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu unsurlar nedeniyle casu marzu'nun resmi satışını 1962 yılında kanunen yasakladı. Ürünün yasal pazar dışına itilmesine rağmen, bazı yerel üreticiler tarafından kültürel bir gelenek gerekçesiyle kayıt dışı olarak üretilmesine ve gizlice tüketilmesine devam ediliyor. Ancak kolluk kuvvetleri ve gıda denetçileri tarafından tespit edilen her bir yasa dışı satış işlemi için 50 bin euro, yani yaklaşık 2 milyon 600 bin lira tutarında cezai müeyyide uygulanıyor.