Gaziantep kent merkezinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yollarda tescilli resmi plakaları yerine üzerinde "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazan araçları gören vatandaşlar, duruma tepki göstererek emniyet birimlerine çağrıda bulundu.

VATANDAŞLARDAN EMNİYETE ÇAĞRI

Resmi bir niteliği ve yasal geçerliliği bulunmayan bu plakalarla trafiğe çıkan araçların görüntülerinin yayılması üzerine vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek araçlar hakkında derhal işlem yapılması talebinde bulundu.

İL BAŞKANI BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Tepki çeken görüntülerin ardından Ülkü Ocakları kanadından konuya ilişkin açıklayıcı bilgiler geldi. Söz konusu araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece'nin durumdan haberdar olur olmaz bizzat emniyet birimlerine başvurarak şikayette bulunduğu öğrenildi.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLDİ

İl Başkanı Gece'nin şikayeti ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yasalara aykırı şekilde özel yazı tesciliyle trafiğe çıkan araçlar tespit edildi. Şüpheli araçlara gerekli cezai işlemler uygulanarak araçlar trafikten menedildi.