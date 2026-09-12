Suriye Sivil Havacılık Kurumunun, Şam Uluslararası Havalimanı'nı desteklemek amacıyla Mezze askeri havalimanını özel ve yönetimsel uçuşlara açacak şekilde yeniden sınıflandırmaya kararı aldı.

Kararın duyurmasının ardından sahada moloz kaldırma ve altyapı çalışmalarına başlandı. Ancak bölgenin Beşar Esad dönemindeki korkunç geçmişi tepkilere neden oldu.

Esad dönemindeki infaz ve toplu mezar noktalarından biri olan havalimanının özel jetlere açılması, Suriyelilerin tepkisine neden oldu.

Proje, yönetimin yatırım çekme hedefini desteklerken kayıp kişilerin kimlik tespitlerinin ihmal edildiği tartışmalarını başlattı.

BİNDEN FAZLA KİŞİ BURADA İNFAZ EDİLDİ

ABD merkezli Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi (SJAC) tarafından elde edilen ve Reuters ile paylaşılan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına ait belgeler, üst düzey Suriyeli askeri yetkililerin 2012 yılında Mezze'yi askeri sahra mahkemelerince idama mahkûm edilen tutukluların infaz alanı olarak onayladığını ortaya koyuyor.

Belgelerde, infazların Sednaya Hapishanesinden Şam'a yakın güvenlikli bir bölge olan Mezze'ye taşınması, pistin yanındaki bir hangara platform kurulması ve çalışmaların gizlilik içinde yürütülmesi talimatının verildiği görülüyor.

Kurumun 2025 yılındaki araştırması, Mezze'de 1.150'den fazla tutuklunun hayatını kaybettiğini ve bölgede iki şüpheli toplu mezar sahasının bulunduğunu gösteriyor.

SJAC, Temmuz 2025'te Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonuna şüpheli mezarların koordinatlarını ileterek inceleme yapılana kadar kazı ve inşaatın durdurulmasını talep etti.

'İNCELEME OLMADAN İNŞAAT YAPILMASIN'

Yeniden imar planlarının ardından 8 Eylül'de ikinci bir mektup yazan örgüt, enkaz kaldırma ve kazı çalışmalarının insani kalıntılara ve delillere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Suriye Hapishaneleri Müzesi kurucusu Amer Matar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu mezarlar barındırabileceği düşünülen bir sahada; önceden kapsamlı bir inceleme yapılmaksızın, saha korunmaksızın, kayıplar ve naaşları aranmaksızın ve kanıtlar muhafaza edilmeksizin bir iş havalimanı inşa etmek, aşırı bir sorumsuzluk ve saygısızlık eylemidir." ifadelerini kullandı.