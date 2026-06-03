Evimizin neşesi, bahçemizin süsü olarak gördüğümüz bazı bitkiler, farkında olmadan yaşam alanlarımızı birer tehlike bölgesine dönüştürebilir. Bakımının kolaylığı ve uzun ömürlü olması sebebiyle peyzaj mimarisinde en çok tercih edilen çalı türlerinden biri olan Zakkum (Nerium Oleander), son bilimsel araştırmaların ardından korkutucu bir iddiayla gündemde.

Zakkum yılanları nasıl kendine çekiyor?

Times of India’da yayınlanan raporlara ve Landscape Ecology dergisinde yer alan makalelere göre; zakkum bitkisi, doğası gereği geniş, alçak ve son derece yoğun yapraklara sahiptir. Bu sık bitki örtüsü, yer seviyesinde mükemmel bir gölgelik ve nemli bir mikro klima oluşturur.

İşte bu noktada devreye tehlikeli sürüngenler giriyor:

Sıcaklık Kontrolü: Thermal Biology dergisindeki araştırmalar, yılanların özellikle sıcak yaz günlerinde vücut sıcaklıklarını dengelemek için gölgeli alanlara sığındığını gösteriyor.

Mükemmel Kamuflaj: Zakkumun yere yakın ve sık çalı yapısı, yılanlar için yırtıcılardan korunabilecekleri kusursuz bir saklanma ve barınma alanı yaratıyor. Yani bahçenizdeki zakkum, aslında yılanlar için bir "lüks otel" görevi görüyor.

Tek bir yaprağı bile felç edebilecek güçte

Zakkum sadece yılanları çekmekle kalmıyor, kendisi de başlı başına biyolojik bir silaha benziyor. Popüler bir süs bitkisi olmasına rağmen zakkum; oleandrin ve neriin adı verilen, doğrudan kalbi hedef alan son derece güçlü toksik glikozitler içerir.

Beyaz Özsu Tehlikesi: Bu ölümcül toksinler bitkinin tamamında bulunur ancak en yüksek konsantrasyon, bitki kırıldığında ortaya çıkan bulanık, beyaz renkli özsuyunda (lateks) yer alır. Ayrıca kabuğunda da "rosagenin" adı verilen strychnine benzeri tehlikeli bir madde barındırır.

Zehirlenme Belirtileri Nelerdir?: Zakkum yaprağının veya çiçeğinin kazara yutulması; şiddetli mide bulantısı, kusma, aşırı tükürük salgısı, karın ağrısı, düzensiz kalp ritmi, halsizlik, titreme, koma, felç ve nihayetinde ölümle sonuçlanabilir.

Körlük Riski: Bitkiden sızan beyaz özsuyun cilde veya göze temas etmesi durumunda ciddi iltihaplanma, yanma ve geçici ya da kalıcı görme kaybı (körlük) meydana gelebilir.