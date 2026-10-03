UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Liege'de oynanan ve ilk yarısı da Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, ev sahibi takımın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi.

Üçüncü maçını da kaybeden milli takım son sırada kaldı. Belçika ise puanını 6'ya yükseltti.

YİNE ‘AĞIR KALDI’

Karşılaşmada Lukaku’nun Abdülkerim Bardakcı’yı geçtiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Mücadelenin 83. dakikasında Belçikalı yıldız kendi yarı alanından deparla ceza alanımıza girdi. Sürekli ‘ağır kalıyor’ eleştirileri yapılan Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın Lukaku’nın deparına yetişememesi gündem oldu… O anlara ait görüntüler binlerce kez paylaşılırken milli futbolcu eleştiri yağmuruna tutuldu.