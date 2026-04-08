İlknur YAĞUMLİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Filistin’de yıllardır süren zulüm nedeniyle tepkilerin yükseldiği dönemde İsrail’in 2.5 yıl önce güvenlik bahanesiyle boşalttığı İstanbul Levent Yapı Kredi Plaza’daki konsolosluk binası öğle saatlerinde provokasyon kokan bir eyleme sahne oldu.

IŞİD’li 3 terörist İzmit’ten kiralık bir araçla Levent’teki konsolosluğun bulunduğu 7. kata saldırı düzenlemek amacıyla harekete geçti. Uzun namlulu silahlarla donanmış teröristler, kapıdaki güvenlik noktasına ulaştıklarında polisin “dur” ihtarıyla karşılaştı.

10 DAKİKA SÜRDÜ

Polise ateşle karşılık veren saldırganlar ile emniyet güçleri arasında yaklaşık 10 dakika süren şiddetli bir çatışma yaşandı.

Emniyet birimlerinin günlerdir süren istihbari çalışmaları sonucu bölgede alınan yoğun önlemler, saldırının planlanan hedefe ulaşmasını engelledi. Çatışma sırasında iki saldırgan kısa sürede vurularak etkisiz hale getirilirken bir aracın arkasına gizlenerek ateşe devam eden üçüncü saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

IŞİD BAĞLANTISI

Saldırı sonucunda biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist de etkisiz hale getirildi. Olayda iki kahraman polis memuru hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların profesyonel bir suikast timi gibi hareket ettiği değerlendirdi. Kimlik tespitleri tamamlanan teröristlerden ikisinin kardeş olduğu, birinin terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Çevrede panik otobüste siper

Yaklaşık 10 dakika süren çatışma sırasında olay yerine yakın bir noktadaki İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki vatandaşlar, panikle eğilerek siper aldı. Şans eseri otobüste ya da çevrede yaralanan olmadı. MİT ve Terörle Mücadele polisleri tüm bağlantıları araştırıyor.