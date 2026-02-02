Haftanın ilk işlem gününde de çöküşünü sürdüren ons altın için İsviçreli dev yatırım bankası UBS'ten iddialı iki tahmin geldi.

Yatırımcı talebi, merkez bankalarının stratejik alımları ve küresel jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları, 1980'li yıllardan bu yana en güçlü aylık performansını sergileme yolunda ilerliyor. Küresel ekonomideki politika belirsizlikleri "güvenli liman" talebini diri tutarken, dev bankalardan peş peşe revizyon haberleri geliyor.

UBS HEDEF FİYATINI 6 BİN 200 DOLARA KADAR ÇIKARDI

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından UBS, ons altın için Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemini kapsayan fiyat tahminini ons başına 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara yükseltti. Banka, 2026 yılı sonuna doğru ise ABD ara seçimlerinin ardından fiyatlarda hafif bir gevşeme beklediğini ve yıl sonu kapanışının 5 bin 900 dolar seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR: 1979'DAN BU YANA EN SERT RALLİ

Yıl başından bu yana %25’in üzerinde değer kazanan kıymetli metal, 1979 yılından bu yana kaydedilen en sert yükseliş rallisini gerçekleştiriyor.

Analistler, bu yükselişi şu temel faktörlere dayandırıyor:

Artan yatırım fonu akışları,

Merkez bankalarının aralıksız alımları,

ABD dolarındaki zayıflama,

Düşük reel faiz oranları ve ABD iç siyasetine yönelik endişeler.

KÜRESEL TALEPTE TARİHİEŞİK: 5 BİN TON AŞILDI

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından paylaşılan güncel veriler, 2025 yılında toplam altın talebinin (tezgah üstü işlemler dahil) ilk kez 5 bin metrik tonu aşarak rekor kırdığını gösteriyor. Yatırım faaliyetlerinin lokomotif görevi gördüğü bu süreçte, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar 801 ton artarken; külçe ve madeni para alımları 1.375 ton ile son 12 yılın zirvesine ulaştı. Merkez bankaları ise son rekorların altında kalsa da tarihsel standartlara göre oldukça yüksek bir seviye olan 863 tonluk alım gerçekleştirdi.

POLONYA ÖRNEĞİ VE ÇİN'İN DİRENÇLİ TALEBİ

UBS, 2026 yılı talep tahminlerini çoğu sektör için yukarı yönlü güncelledi. Özellikle Polonya'nın altın rezerv hedefini 550 tondan 700 tona çıkarma kararına dikkat çeken banka, bu tür stratejik hamlelerin fiyat hassasiyetini azaltabileceğini belirtti. Çin’de ise rekor fiyatlara rağmen fiziksel talebin mevsimsel etkilerle dirençli kaldığı, ancak Ay Yeni Yılı sonrasında bir miktar yavaşlama beklendiği kaydedildi.

EN İYİ VE EN KÖTÜ SENARYO

UBS raporunda gelecek döneme dair iki uç senaryoya da yer verildi. Olası bir jeopolitik tırmanma durumunda altının ons fiyatının 7 bin 200 dolara kadar çıkabileceği (boğa senaryosu) belirtilirken; Fed’in beklenenden daha şahin bir tutum sergilemesi durumunda ise fiyatların 4 bin 600 dolara kadar gerileyebileceği (ayı senaryosu) not edildi.