2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk iki müsabakada rakip kaleleri tam anlamıyla abluka altına alan ancak son vuruşlarda bir türlü çerçeveyi bulamayan A Milliler, ABD karşısında rüzgarı tersine çevirdi.

İlk iki maç boyunca tam 62 kez gol denemesi yapıp fileleri havalandıramayan Milliler, ABD karşısında ise maça tam aksi bir görüntüde başladı. Kaleyi yokladığımız ilk iki isabetli denemede de top ağlarla buluştu.

ÖNCE ARDA SONRA ORKUN

Milli Takım'ın üzerindeki ölü toprağını atan ve bu tarihi verimlilik istatistiğini inşa eden isimler ise takımın dinamoları oldu. ABD kalesine gönderilen ilk tehlikeli şutta genç dahi Arda Güler sahneye çıktı ve perdeyi açtı.

İlk golün şoku henüz atlatılmamışken bu kez Orkun Kökçü ceza sahasından bulduğu fırsatla Türkiye'nin maçtaki ikinci şutunda ikinci golünü kaydetti.

BU KEZ TOPU RAKİBE BIRAKTIK

Maçın bir diğer dikkat çeken noktası ise topla oynama istatistiklerindeki tezatlık oldu. Turnuvanın ilk iki mücadelesinde topla oynama oranlarında rakiplerine ezici bir üstünlük kurmasına rağmen tabelada geride kalan Ay-Yıldızlı ekip, bu kez farklı bir taktikle sahadaydı.

ABD karşısında topla oynama yüzdesinde geride kalmayı kabul eden milli takım, topa sahip olmak yerine doğrudan kaleye gitmeyi ve geçiş hücumlarını denedi. Sonuç ise topla çok oynayıp kısır kalmaktı değil, topu rakibe verip maçı koparmak oldu.