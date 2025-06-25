Altına yatırım yapmak isteyen binlerce kişi, fiyatların yükselip alçalmasını dövizle ya da haber akışıyla ilişkilendirse de, asıl fark bazen aynı gün içinde sadece birkaç saatlik zaman diliminde ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre gram altın almak için “en doğru zaman”, günü değil, saati yakalayabilmek.

FİYATLAR SADECE GÜNDEN GÜNE DEĞİL, SAATTEN SAATE DEĞİŞİYOR

Altının gram fiyatı; hem döviz kuru hem de uluslararası ons altın fiyatına bağlı olarak belirleniyor. Fakat bu iki değer, gün boyunca onlarca kez değişebiliyor. Hal böyle olunca, sabah saatlerinde alınan gram altınla akşam saatlerindeki fiyat arasında önemli farklar oluşabiliyor.

Sabah saatlerinde, ABD borsaları henüz açılmadığı için uluslararası piyasalarda hareketlilik daha düşük olurken; Türkiye iç piyasasında da nispeten daha sabit ve öngörülebilir bir fiyatlama söz konusu oluyor. Aynı zamanda öğle saatlerine doğru piyasada genellikle bir durgunluk gözlemleniyor. Bu zaman dilimi, alım-satım hacminin azaldığı ve işlem temposunun yavaşladığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu da fiyatların kısa süreliğine yatay seyretmesine neden olabiliyor.

Bazı yatırımcılar bu farktan kar elde etmeyi hedeflerken, farkında olmadan yüksek fiyattan alım yapanlar kısa vadede zarar edebiliyor.

UZMANLAR UYARDI, SAAT TAKİBİ YAPMAYAN KAYBEDER

Ekonomistler ve finansal danışmanlar, altın almayı düşünen vatandaşların yalnızca fiyatı değil, hangi saatlerde alım yapacaklarını da hesap etmeleri gerektiğini vurguluyor. Anlık kur geçişleri, ons altındaki mikro hareketler ve ABD piyasalarının açılmasıyla gelen ani fiyat değişimleri, gram altının birkaç saat içinde farklı bir seviyeye ulaşmasına neden olabiliyor.

KÜÇÜK FARK, BÜYÜK KAYIP

Bireysel yatırımcılar genellikle küçük miktarlarda altın alsa da, 0,5 gramlık bir fiyat farkı, uzun vadede ciddi bir getiri ya da kayıp anlamına geliyor. Uzmanlar bu nedenle yatırımcıların gün içi dalgalanmalara karşı dikkatli olmasını, banka ve dijital platformlar dışında kuyumcu fiyatlarını da karşılaştırmasını eğer mümkünse canlı fiyat takibi yapan uygulamalar kullanmasını öneriyor.

TEK ZAMAN YANLIŞI, STRATEJİYİ BOZABİLİR

Altın alımında “ne zaman” sorusu sadece hangi gün değil, hangi an sorusuyla birlikte düşünülmeli çünkü gün boyunca birkaç kez fiyat kontrolü yapan biriyle, yalnızca akşam saatlerinde alım yapan biri arasında önemli maliyet farkları oluşabiliyor.