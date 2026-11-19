Marmara Bölgesi'nde dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, gece boyunca da etkisini sürdürdü. İstanbul'da zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar, gece saatlerinde 60 kilometre hızla esti. Lodos nedeniyle Üsküdar sahilinde denizde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı peş peşe uyarılarda bulundu.

BU SAATLERE DİKKAT!

İstanbul Valiliği, rüzgarın cuma günü saat 03.00'ten itibaren kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi. Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin, ardından ise zayıflamasının beklendiği belirtildi. Vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

32 İL İÇİN SARI KOD

MGM de aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Hatay ve Trabzon'un bulunduğu 32 il için sarı kod yayımladı. Lodos, yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesine neden olurken birçok bölgede yağış da bekleniyor. Marmara'da parçalı bulutlu hava ve yerel hafif yağış öngörülürken, İç Anadolu'da yerel yağmur görülecek. Ege'de kuvvetli lodosun etkisini sürdürmesi, Adana çevresinde ise üç gün daha sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetlenebileceği, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevresinde ise yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde, 2 bin metre rakımın üzerindeki noktalarda kar yağışı bekleniyor.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL

Kuvvetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. BUDO'nun Bursa-Mudanya, İstanbul-Kabataş ve Armutlu hatlarındaki çok sayıda seferi gerçekleştirilemedi. Şehir Hatları da Bostancı, Adalar, Kabataş, Kadıköy ve Üsküdar hatları başta olmak üzere birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu hatlarında güzergah değişikliğine gidildi. Yolcuların güncel sefer bilgilerini ilgili kurumların internet sitelerinden takip etmeleri istendi.