Ukrayna’nın Rusya’nın batısındaki bir lojistik merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Cumartesi günü yapılan açıklamalarda, Moskova bölgesinin de yeni bir İHA dalgasının hedefi olduğu aktarıldı.

Kiev yönetimi, Rusya topraklarındaki çeşitli hedefleri vurmasını, Moskova'nın 4 yılı aşkın süredir kendi topraklarına yönelik sürdürdüğü bombardımanlara misilleme olarak nitelendirdi.

Rus halkı ise bu saldırıdan sonra öfkeye kapıldı. Ülkenin en büyük internet pazarının paketleme alınına yapılan saldırıda sivillerin de ölmesi Rus kamuoyunda büyük öfkeye sebep oldu

7 KİŞİ ÖLDÜ

Tambov Bölge Valisi Evgeny Pervyshov, Kotovsk kasabasında gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, düşman İHA'larının bir Wildberries lojistik merkezini vurması sonucu gece vardiyasında çalışan 7 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İlk bilgilere göre saldırıda 24 kişinin de yaralandığını ifade eden Pervyshov, bölgedeki duruma dair detayları paylaştı.

Rus şirketi Wildberries tarafından yapılan açıklamada ise Kotovsk ve Moskova bölgesindeki Elektrostal'de bulunan lojistik tesislerinin saldırıya uğradığı doğrulandı.

Şirket, Tambov bölgesindeki tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını, Elektrostal'deki itfaiye ekiplerinin ise çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

370 İHA FIRLATILDI

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, devlet destekli MAX platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova bölgesine doğru 370'ten fazla İHA fırlatıldığını belirtti.

Sobyanin, İHA'ların büyük kısmının hava savunma kuvvetleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini ve Moskova'ya yaklaşırken 64 düşman İHA'sının imha edildiğini ifade etti.

Diğer yandan, ABD öncülüğünde çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabaların son aylarda durma noktasına geldiği, Washington'ın odağını İran ile olan çatışmasına kaydırdığı aktarıldı.