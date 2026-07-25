Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin deniz ablukası ilan etmesi ve Suudi gemilerine saldırmasının ardından Yemen'in Hudeyde liman kenti ile yakındaki Kamaran adasındaki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentine füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve kentte yangınlar çıktığını duyurdu.

Cizan eyaletinde acil durum uyarıları yayınlanırken, Husilerin Ensarullah medya organı Suudi Arabistan'ın sivil tesisleri hedef almasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirerek saldırıların karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın hemen ardından Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan bölgesindeki ARAMCO tesislerini vurdu. Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerileri olan tesisler İHA ve füzelerin hedefi oldu.

Suudi makamlarından konuya ilişkin anında bir açıklama gelmedi. AFP saldırıyı doğruladı.

KÖRFEZ'DE GEMİLER VURULDU

Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde ABD Müdahalesi Bölgedeki bir diğer sıcak nokta olan Umman Körfezi'nde ise ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan ablukayı ihlal etmeye çalışan bir ticari tankere ateş açarak gemiyi etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, mürettebatın defalarca uyarıldığını ancak ablukayı en az dört kez yarmaya çalıştığını belirterek, makine dairesine açılan ateş sonucu geminin durdurulduğunu doğruladı.

Bu olay, ABD'nin bu ayın başlarında ablukayı yeniden başlatmasından bu yana işlevsiz hale getirdiği ikinci ticari gemi oldu.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı çatışmalar yaklaşık iki haftadır sürerken, İran tarafı ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini belirtti.

ABD SALDIRIYA HAZIR

Tırmanan gerilimin ortasında diplomatik temaslar da yürütülüyor. Umman'dan bir heyet, Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler için İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve karşı tarafın ciddi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Trump, askeri seçeneğin yanı sıra anlaşmayı öngören bir stratejinin de masada olduğunu belirterek, ABD kuvvetlerinin her duruma hazır olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD ve Birleşik Krallık'ın önümüzdeki hafta Londra'da Hürmüz Boğazı'nı görüşmek üzere bir konferans düzenleyeceği, toplantıya ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in katılacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Salı günü Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

PETROLÜN VARİLİ 100 DOLARI GÖRDÜ

Kızıldeniz'deki seyir güvenliğine yönelik endişeler, ham petrol fiyatlarının bu hafta varil başına 100 doların üzerine çıkmasına ve Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmesine neden oldu.

Ancak, Çin tarafından kiralanan iki süper tankerin Babülmendep Boğazı'ndan sorunsuz geçiş yapmasının ardından Brent petrol vadeli işlemleri gerileyerek 96 dolar seviyelerinde dengelendi.

Haziran ayında ABD ve İran arasında askeri operasyonların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması amacıyla 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzalanmış, ancak imzadan üç hafta sonra İran'ın gemilere yönelik saldırıları ve ABD'nin misillemeleri üzerine Trump ateşkesin sona erdiğini ilan etmişti.