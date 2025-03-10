Mısır'ın Kızıldeniz kıyılarında şnorkelle dalış yapan Frank adlı bir dalgıç, tatili sırasında güzel bir deniz kabuğu bulduğunu sanarak büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Hatıra olarak saklamayı düşündüğü bu kabuğun içinde hafif bir hareket hissettiği için sadece fotoğrafını çekmekle yetindi. Aylar sonra internette dolaşırken fark etti ki eline aldığı şey, dünyanın en zehirli deniz canlılarından biri olan koni salyangozuydu.

KONİ SALYANGOZU NEDİR?

Koni salyangozları, avlarını milisaniyeler içinde felç eden ve tedavi edilmezse ölüme yol açabilen güçlü bir toksine sahip canlılardan biri. Zehirli dişleri sayesinde hızla sokarak avlarını etkisiz hale getirebilirler. Uzmanlar, Frank’in büyük bir şans eseri hayatta kaldığını vurgularken, Reddit kullanıcıları da onun tehlikeyi fark etmeden nasıl büyük bir risk aldığını dile getirdi.

DENİZDE GÖRDÜĞÜZ HER CANLIYA DOKUNMAYIN!

Yaşadığı bu korkutucu keşif sonrasında Frank, artık denizde hiçbir şeyi almayacağını söyledi. Uzmanlar ise dalış yapan herkesin deniz yaşamına dokunmaktan kaçınması gerektiğini hatırlattı. Kimi zaman zararsız gibi görünen bir canlının ölümcül sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.