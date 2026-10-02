Almanya’da aşırı sağcı yapılanmalara yönelik operasyonların adresi bu kez müzik sektörü oldu. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Devlet Kriminal Dairesi (LKA) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nazi dönemini öven, Yahudi karşıtı, ırkçı ve insanlık karşıtı içerikler üreten ve dağıtan gruba yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlara Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ve Bavyera başta olmak üzere çok sayıda eyalette yaklaşık 400 polis katıldı. Operasyonların Almanya dışında da bağlantıları olduğu belirtildi.

33 BİNDEN FAZLA KAYDA EL KONULDU

Operasyonlarda toplam değeri 2 milyon euroyu aşan yaklaşık 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi. Bunların 20 binden fazlasının yaşları 43 ile 55 arasında değişen 4 şüphelinin evlerinde bulunduğu açıklandı.

Polis ekipleri ayrıca 130 bilişim ekipmanına ve yaklaşık 11 bin euro nakit paraya da el koydu. LKA, soruşturmanın Nazi dönemini yücelten, Yahudi karşıtı, ırkçı ve insanlık karşıtı ideolojiyi destekleyen müziklerin üretilmesi ve satışına odaklandığını bildirdi.

2020'DEN BU YANA DERNEK KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2020 yılından itibaren söz konusu müzikleri üretmek ve pazarlamak amacıyla bir dernek kurduğu tespit edildi. Dört şüphelinin, aşırı sağcı rock müzik çevresiyle bağlantılı olduğu ve sağcı aşırılık yanlısı bir suç örgütünün üyesi olmakla suçlandığı belirtildi.

Almanya’nın farklı eyaletlerinde yapılan aramalarda Nazi ideolojisini içeren çok sayıda müzik kaydına ulaşıldı. Baden-Württemberg, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Thüringen’de de 8 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı.

Bu kişilerin, dağıtılan müzik içerikleri üzerinden nefret söylemini teşvik etmekle suçlandığı aktarıldı.

DÖRT ÜLKEYE UZANAN MÜZİK AĞI

Soruşturmanın Almanya sınırlarını da aştığı bildirildi. Aşırı sağcı grubun müzik içeriklerini üretmek ve çoğaltmak için Estonya, İtalya, Polonya ve Çekya’daki bazı şirketlerden yararlandığı belirlendi.

Yetkililer, söz konusu şirketlerin Nazi övgüsü içeren içeriklerin niteliğinden haberdar olmadığını vurguladı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü, hukuki sürecin sonucuna göre tutuklama kararı alınabileceği kaydedildi.

"NEFRET YAYIYOR VE GENÇLERE ULAŞIYOR"

Mecklenburg-Vorpommern İçişleri Bakanı Christian Pegel, operasyonun ardından yaptığı açıklamada aşırı sağcı müziğin yalnızca eğlence amacı taşımadığını söyledi.

Pegel, "Nefret yayıyor özellikle gençlere ulaşıyor ve radikalleşmeyi ve ağ kurmayı teşvik edebiliyor. İşte tam da bu yüzden bu tür oluşumlara gözümüzü kapatmayacağız" ifadelerini kullandı.