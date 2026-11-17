Emekliler için emlak vergisinde tek ev sahibi olmak tek başına muafiyet sağlamıyor. Sıfır oranlı uygulamadan yararlanmak için Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olmak, aktif çalışmamak ve belirlenen ek gelir sınırını aşmamak gerekiyor.

Mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iradı gelirlerinin toplamı 330 bin TL'yi aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamıyor. Yurt dışından emekli olanlar da uygulamanın dışında tutuluyor.

2026'DA EMEKLİ OLANLAR İÇİN BAŞLANGIÇ 2027

Muafiyet, emekli olunan yıl değil, emekliliği izleyen takvim yılında başlıyor. Bu nedenle 2025'te emekli olanlar gerekli koşulları sağladıklarında 2026'da uygulamadan yararlanabiliyor. 2026'da emeklilik dilekçesi vererek aylığa bağlananlar için ise başlangıç yılı 2027 olacak.

Türkiye'de dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor.

EVİNİ KİRAYA VERENLERDE OTURULAN KONUT ÖNEMLİ

Tek konutunu kiraya verip kendisi başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekliler muafiyetten faydalanabiliyor. Ancak evini kiraya veren ve başka bir konutta kira ödemeden oturan emekliler emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor.

Emekli eşlerin ayrı ayrı ev sahibi olması halinde de konutların kullanım biçimine bakılıyor. Çiftin erkeğe ait evde yaşaması ve kadının kendi evini kiraya vermesi durumunda yalnızca erkeğin oturduğu konuta muafiyet uygulanıyor. Kadına ait evin boş olması ve diğer şartların da karşılanması halinde ise iki konut için de muafiyet mümkün olabiliyor.

HİSSELİ EVDE TOPLAM BRÜT ALANA BAKILIYOR

Hisseli tapularda 200 metrekare sınırı, emeklinin payına düşen alan üzerinden değil, konutun toplam brüt alanı üzerinden hesaplanıyor. Toplam alanı 200 metrekareyi aşan evlerde hisse küçük olsa da muafiyet uygulanmıyor.

Yazlıklarda ise kullanım amacı belirleyici. Yalnızca tatil dönemlerinde kullanılan yazlıklar kapsam dışında kalıyor. Emeklinin yıl boyunca sürekli oturduğu tek yazlık konut için diğer koşulların da sağlanması halinde muafiyet uygulanabiliyor.

BELEDİYEYE FORM VERİLMESİ GEREKİYOR

Muafiyet şartlarını taşıyan emeklilerin sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmak için belediyeye indirimli vergi formu vermesi gerekiyor.

Yıl içinde satılan konutun o yıla ait emlak vergisini satıcı ödüyor. Yeni ev sahibi, satın aldığı yıl için emlak vergisi ödemiyor. Ancak sonraki yıl başlayacak vergi yükümlülüğü için yıl sonuna kadar ilgili ilçe belediyesine emlak vergisi bildirimi yapması gerekiyor.