Rusya ile İran arasındaki iş birliği, Moskova’nın bölgedeki ABD kuvvetlerini hedef alan Tahran yönetimine uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlamasıyla yeni bir boyuta ulaştı.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, Orta Doğu'daki en yakın ortağının ayakta kalması için gerekli tüm yardımları yapıyor.

İran'a sunulan teknolojik destek, özellikle iletişim, navigasyon ve hedefleme kapasitelerini artırmak üzere modifiye edilmiş Şehit 136 kamikaze İHA bileşenlerini içeriyor.

Rusya'ya Ukrayna savaşının başında teslim edilen bu İHA'lar, şimdi Ukrayna'daki 4 yıldır süren savaşta evrimleşmiş bir şekilde İran'a dönüyor. Rus uydu görüntüleri, İHA'ları daha isabetli kılıyor.

İran'ın isabetli saldırıları Rus uydu görüntüleri sayesinde gerçekleşiyor, Erbil'deki ABD konsolosluğu gibi noktalar Rusya tarafından geliştirilen ve hava savunmayı aşan İHA'lar tarafından vuruluyor.

RUSYA'NIN İSTİHBARATI, KÖRFEZİ YAKTI

Üst düzey bir Avrupalı istihbarat görevlisi, Rusya'nın Ukrayna sahasındaki İHA saldırısı tecrübelerini Tahran'a aktardığını ve operasyonlarda kaç adet hava aracının hangi irtifalarda kullanılacağına dair taktiksel rehberlik sunduğunu belirtti.

Bu iş birliği sayesinde İran’ın İHA saldırı dalgaları, Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı ve savunma radarlarını yoğun İHA akınıyla etkisiz hale getiren stratejilerle büyük benzerlik göstermeye başladı.

Rusya’nın sağladığı istihbarat desteği, Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarının ve müttefik kuvvetlerin konumlarını da kapsıyor.

Orta Doğulu bir diplomat ve istihbarat yetkilileri, Rusya’nın doğrudan sağladığı uydu görüntülerinin özellikle Bahreyn, Kuveyt ve Umman’daki hedeflerin yanı sıra Ürdün’deki bölge savunma sistemi radarlarının vurulmasında kritik rol oynadığını bildirdi.

Analistler, Moskova’nın bu yardımını, ABD ve Avrupa’nın son yıllarda Ukrayna’ya sağladığı istihbarat desteğine benzer bir hamle olarak değerlendiriyor.

İRAN'IN BİTMEYEN İHA'LARI, RUSYA'DAN GELİYOR

Eski bir CIA analisti olan Jim Lamson, Rusya tarafından sağlanan uydu verilerinin uçak tipleri, mühimmat depoları, hava savunma varlıkları ve deniz hareketlilikleri gibi stratejik ayrıntıları barındırmasının İran için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri (VKS) tarafından yönetilen bir uydu filosu üzerinden aktarılan bu veriler, saldırı öncesi hedef belirleme ve saldırı sonrası hasar tespiti süreçlerinde netlik sağlıyor.

Bu teknolojik destek sayesinde İran, geçmişteki çatışmalara oranla ABD ve Körfez ülkelerinin askeri ve petrol-gaz varlıklarını hedef almada çok daha yüksek bir başarı oranı yakaladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, başka ülkelerden gelen yardımların ABD’nin operasyonel başarısını etkilemediğini savunarak ABD ordusunun binlerce hedefi imha ettiğini ve İran’ın saldırı kapasitesini büyük oranda imha ettiğini belirtti.

Wales İran'ın saldırı kabiliyetinin neredeyse sona erdiğini vurgulasa da, İran'ın saldırıları Körfez'de ve İsrail'de büyük hasar yaratmaya devam ediyor ve İran Hürmüz Boğazını kapalı tutuyor.

BU SAVAŞ RUSYA'YA CAN SUYU OLDU

Uzmanlar, Rusya ve İran arasındaki ilişkinin Ukrayna işgalinden bu yana derinleştiğine dikkat çekiyor.

Stratejik açıdan bu savaş, ABD’nin Ukrayna için ihtiyaç duyduğu hava savunma stoklarını tüketirken, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde Rus ekonomisine destek sağlıyor.

Petrol kıtlığı sebebiyle yıllardan Rusya beri üzerinde yük olan yaptırımların kalkması, Rusya'nın savaşı uzatması için en önemli sebeplerden biri oldu.

Kremlin yönetimi, hem askeri hem de ekonomik açıdan kendi çıkarlarına hizmet eden bu savaşı uzatmak istiyor.

Rand Corporation uzmanı Samuel Charap, Kremlin’in Washington’ı halen stratejik bir rakip olarak gördüğünü ve bu desteği ABD’nin Ukrayna’ya verdiği yardımlara karşı bir misilleme fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Rusya, Trump yönetimiyle ilişkilerini riske atmaktan çekinse de, stratejik ortağı İran’ın savaş kapasitesini güçlendirerek Batı’ya karşı dolaylı bir cephe açmaya devam ediyor.