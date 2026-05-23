Ülkemizde en çok içilen içeceklerden biri olan ve kültürümüzle özdeşleşen çay, sofralardan eksik olmuyor ama fiyatları cep yakmaya başlıyor. 1 kg kuru çay fiyatlarının 2026 yılı içerisinde zamlar almasının ardından listeler güncellenmişti. Ancak iddiaya göre ÇAUKUR kuru çay fiyatlarına yeni zamlar işlendi. ÇAYKUR çay fiyatları bu şekilde Mayıs ayı itibariyle yeniden zamlanmış oldu.

2 AY DOLMADAN İKİNCİ ZAM

İddiaya göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Ortalama yüzde 15 olarak işlenen zamlar Nisan ayının başlangıındna beri listelere işlenen ikinci zam oldu. Kuru çay çeşitlerine 8 Nisan 2026 tarihinde de yüzde 10 kadar bir zam gelmişti. Bu şekilde son iki ay içerisinde kuru çay fiyatlarına ikinci kez zam yapılmış oldu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ÇAYKUR kuru çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. Sektör içerisinden aktarılanlara göre yeni fiyat listeleri toptancı bayileri ve distürbitörler ile marketlere iletilmeye başladı.

Tüm kuru çay ürünleri için geçerli fiyat listesi olacak olan listede yer alan güncel çay fiyatları aldıkları yüzde 15'lik ek zam ile 22 Mayıs itibariyle raflara yansıdı.

ÇAYKUR tarafından yapılan ikinci zam ile birlikte iki aylık süre dolmadan kuru çay fiyatları önce yüzde 10, daha sonra ise yüzde 15 zam alarak toplamda yüzde 25 zam almış oldu.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANMIŞTI

12 Mayıs tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaş çay alım fiyatları açıklanmıştı. 2026 yılı içerisinde yaş çay alım fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 37,6 artmıştı ve kilogram başına yaş çay alımı 35 lira olarak açıklanmıştı.

Yaş çay alım fiyatlarının da zamlı şekilde açılanması ile birlikte sektör temsilcileri çay fiyatlarında yeniz amların kapıda olabileceğinin altını çiziyor. Uzmanlara göre kuru çaya yapılan zamlar hala yaş çay alım zamlarının altında kaldı. Bu da Temmuz aylarında yeni zamları tetikleyebilir.