Geçen hafta 280 dolar çekmek isteyen müşterisine 81 trilyon dolar göndermesiyle gündeme gelen Citigroup, yine bir aktarım hatasıyla adından söz ettirdi... Bloomberg News'in banka içi kaynaklara dayandırdığı habere göre bu kez de bir müşteriye yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderildi.

Habere göre olay; bir çalışanın hesap numarasını dolar tutarı alanına kopyalayıp yapıştırması sonucu meydana geldi. Hata, bir sonraki iş günü tespit edildi. Öte yandan Citigroup, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bloomberg'in haberine göre bu 'ramak kala' hata, düzenleyicilere bildirildi ve konuyla ilgili aksiyonlar alındı.

Hatanın, dahili hesaplar arasında yapılmaya çalışılan bir fon transferiyle ilgili olduğu belirtildi. Geçen hafta da Financial Times, Citigroup'un bir müşterisinin hesabına 280 dolar yerine yanlışlıkla 81 trilyon dolar aktardığını ve işlemi geri almak için saatler harcandığını haberleştirmişti...