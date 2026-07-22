Yüreğimiz yakan İskenderun vakası maalesef bir kez daha yaşandı. İskenderun’da geçtiğimiz yıl kavurucu güneş altında yapılan eğitim, 2 askerimizin sıcak ve susuzluktan şehit olmasıyla sonuçlanmıştı. Kamuoyunda büyük tepki yaratan olaydan hiç ders alınmadığı için yenisi yaşandı. Bu kez de Yalova’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan acı haber geldi. 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda eğitim sırasında aşırı sıcaktan 10 öğrenci rahatsızlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan hazırlık öğrencilerinden 4’ü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HENÜZ 20 YAŞINDAYDI

Tedavi altına alınan öğrencilerden 20 yaşındaki Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı feci olayla ilgili soruşturma başlattı. Şehidimiz Veli Bilgin’in cenazesi, dün memleketi Niğde’ye getirildi. Şehidin yakınları, Bilgin’in en büyük hayili olan askeri pilotluk için çok çaba gösterdiğini söyledi. Yeşilgölcük beldesinde Veli Bilgin için cenaze töreni düzenlendi, dualar edildi. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in de katıldığı cenazede şehidin ailesinin gözyaşları sel oldu.

SICAKTA ŞEHİT DÜŞTÜLER

Er Hayrullah Halit Karaman (solda) ve Semih Erdoğan, İskenderun’da sıcak aşırı sıvı kaybına bağlı olarak 25 Temmuz 2025’te şehit oldu.