Dubai denince akla gelen ilk görüntü olan Palm Jumeirah, sadece bir ada değil; insanın doğaya meydan okumasının en somut kanıtı. Uzaydan bile görülebilen bu dev palmiye, kum ve kayadan nasıl bir lüks imparatorluğuna dönüştü?

2001 yılında temelleri atıldığında kimse bu kadarını hayal edememişti. Palm Jumeirah, hiçbir beton blok veya çelik kullanılmadan, sadece milyonlarca ton kum ve kaya kullanılarak inşa edildi.

Adanın palmiye şekli, GPS teknolojisiyle milimetrik hesaplamalar yapılarak denize nakşedildi.

Adanın etrafını saran 11 kilometrelik "Hilal" bölümü, sert dalgalara karşı bir kalkan görevi görüyor.

Bu yapay ada, her santimi özenle planlanmış üç ana bölgeye ayrılıyor:

Gövde: Adanın merkezi. Burada devasa alışveriş merkezleri, lüks restoranlar ve şehri palmiyeye bağlayan özel raylı sistemler yer alıyor.

Yapraklar (Fronds): Palmiyenin 16 yaprağında, dünyanın en seçkin isimlerinin yaşadığı, denize sıfır özel villalar bulunuyor.

Hilal (Crescent): Adanın koruyucusu olan bu dış halka, Atlantis The Palm gibi ikonik ve dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapıyor.

Palm Jumeirah sadece lüks bir yerleşim yeri değil; aynı zamanda Dubai'nin sahil şeridini tam 52 kilometre uzatan bir stratejik deha. Şehrin küresel turizmde bir numara olmasını sağlayan bu proje, bugün gayrimenkul dünyasının en değerli noktalarından biri konumunda.