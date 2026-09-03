Sentinel-1 uydusundan 2015-2025 yılları arasında elde edilen radar verileri, Endonezya'nın Semarang kentinde ve komşu Demak bölgesinde zemin çökmesinin yıllık 15,2 santimetreye ulaştığını ortaya koydu. ScienceDirect bünyesindeki Geosystems and Geoenvironment dergisinde yayımlanan araştırma; yüzeydeki alçalmanın yalnızca yeraltı suyu çekiminden değil, derin fay hatları ve akifer sıkışmalarından kaynaklandığını belgeledi.

10 YILLIK UYDU VE SONDAJ VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, InSAR (İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar) yöntemiyle analiz edilen Sentinel-1 verilerini küresel konumlama sistemi (GPS) ölçümleri, kuyu seviyeleri ve 210 metreye varan derinliklerdeki sondaj verileriyle karşılaştırdı. Yapılan tespitler şu verileri öne çıkardı:

Şehir genelinde dikey hareketler, yıllık +1,81 cm yükselme ile -15,20 cm çökme arasında değişim gösterdi.

En yüksek çökme oranları, Semarang'ın kuzey kıyı şeridi ile Demak belediyesi sınırları arasında kaydedildi. Şehrin iç ve güney kesimlerinde ise yıllık çökme oranları 2 ila 7 cm arasında kaldı.

17 Temmuz 2025 tarihinde farklı derinliklerdeki ölçüm noktalarından alınan veriler; 30 metrede 3 cm, 88 metrede 9,5 cm ve 125 metrede 11 cm birikimli çökme kaydederek deformasyonun sadece yüzeyde kalmadığını doğruladı.

GEOLOJİK FAYLAR VE HAVZA YAPISI DEFORMASYONU YÖNLENDİRİYOR

İncelemelerde, aşırı yeraltı suyu kullanımının yanı sıra bölgedeki jeolojik fayların da çökmeyi sınırlandırdığı ve yönlendirdiği belirlendi:

Fay Hatlarının Etkisi: Gombel, Central Java ve Muria-Progo fay sistemlerinin yeraltını farklı bölmelere ayırdığı, komşu bloklarda farklı tortu kalınlıkları ve geçirgenlik farkları yarattığı tespit edildi.

Yeraltı Akış Değişimi: Güneyden kuzeye doğru ilerleyen yeraltı suyu akışının kıyıya yakın kesimlerde yön değiştirdiği ve basınç düşüşü (piyezometrik depresyon) oluşturduğu gözlendi.

Sıkışabilir Katmanlar: Bölgedeki genç kil (özellikle smektit mineralleri) ve kum katmanlarının, gözenek basıncı düştükçe hızla sıkıştığı aktarıldı.

KRONİK SU BASKINLARI VE KIYI RİSKİ ARTIYOR

Araştırma, yükselen deniz seviyesi ve alçalan arazi yüksekliği nedeniyle Kaligawe ve Sayung gibi kıyı kesimlerinde gelgit kaynaklı kronik su baskınlarının arttığını bildirdi. Kentteki çökme oranlarının 2007-2009 döneminde yıllık 4-6 cm, 2015-2022 döneminde 10-12 cm seviyelerinde seyrettiği, son 10 yıllık Sentinel-1 serisiyle birlikte rekor düzey olan 15,2 cm/yıl seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti.