Arktik Okyanusu kıyısında yer alan küçük yerleşimde, bazı fırtınalar sırasında bu kayıp tek bir olayda 5 metreye kadar çıkabiliyor. Bu durum, evlerin, yolların ve altyapının doğrudan risk altına girmesine neden oluyor.

Sorunun temelinde ise permafrostun çözülmesi yatıyor. Normalde donmuş halde stabil kalan zemin, sıcaklık artışıyla birlikte çözülmeye başlıyor ve bu da toprağın çökmesine ve kıyıların parçalanmasına yol açıyor.

Yetkililer, bölgeyi korumak için yaklaşık 53,7 milyon dolarlık bir proje başlattı. Bu kapsamda kıyı şeridine taş bloklar yerleştiriliyor, özel yalıtım malzemeleri kullanılıyor ve donmuş zeminin daha fazla çözülmesi engellenmeye çalışılıyor. Ancak uzmanlara göre bu önlemler yalnızca geçici bir çözüm sunuyor ve sistemin 2050’ye kadar etkili olması bekleniyor.

Buna rağmen bölgede yaşayan yaklaşık bin kişi için risk giderek büyüyor. Bazı evler taşınmak zorunda kalırken, uzun vadede tüm yerleşimin başka bir noktaya taşınması ihtimali de tartışılıyor.

Bu tablo, iklim değişikliğinin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı olmadığını, bazı yerleşimlerin fiziksel olarak haritadan silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.