Küresel gayrimenkul piyasasında fiyatlar akılalmaz boyutlara ulaştı. Knight Frank’in yayımladığı 2026 yılı yeni raporuna göre, dünyanın en pahalı şehri unvanını elinde tutan Monako, zenginler için bile ulaşılması güç bir hayale dönüştü. Artık Monako'da bir "ev sahibi" olmak değil, sadece bir "oda" sahibi olmak bile servet değerinde.

TEK BİR ODA İÇİN 45 MİLYON TL

Haberin en sarsıcı verisi, 1 milyon doların (yaklaşık 45.070.000 TL) satın alabildiği alan miktarı. Dünyanın en küçük ikinci devleti olan bu prenslikte, 45 milyon lira ödediğinizde sahip olabileceğiniz alan sadece 16 metrekare oluyor. Bu rakam, standart bir otel odasından bile daha küçük bir alanı temsil ediyor.

METREKARESİ 2.8 MİLYON LİRAYA GELİYOR

Monako'daki bu çılgın piyasa hesaplandığında, gayrimenkulün metrekare fiyatının ortalama 2,8 milyon TL civarında olduğu görülüyor. Birkaç yıl önce aynı paraya 17-18 metrekare alan alınabilirken, 2026 verileri lüks konut fiyatlarının her yıl biraz daha "eridiğini" ve paranın karşılığında alınan alanın küçüldüğünü kanıtlıyor.