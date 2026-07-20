Projenin inşası 2024 yılında başladı ve çalışmalar etaplar halinde devam ediyor. Ahşap taşıyıcı sistemlerle inşa edilen mahalle, beton ve çeliğin yerine mühendislik ürünü ahşap kullanımını büyük ölçekli şehir planlamasına taşıyan ilk örneklerden biri olarak gösteriliyor.

BETON YERİNE AHŞAP TERCİH EDİLİYOR

Stockholm Wood City'deki binaların büyük bölümünde çapraz lamine ahşap (CLT) ve lamine ahşap kirişler kullanılıyor. Projeyi geliştiren Atrium Ljungberg, bu yöntemin beton yapılara kıyasla inşaat sürecini hızlandırdığını ve karbon salımını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Ayrıca ahşabın karbon depolama özelliği sayesinde projenin çevresel etkisinin de azaltılması hedefleniyor.

Projede yalnızca konutlar değil, ofisler, eğitim binaları, kültürel alanlar ve ticari işletmeler de yer alacak. Ahşap yapıların daha sessiz inşa edilebilmesi ve iç mekanlarda daha doğal bir ortam sunması da projenin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

İNŞAAT ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

2026 itibarıyla Stockholm Wood City'nin inşası devam ediyor. Projenin ilk tamamlanan yapıları arasında ahşap okul binası ile ilk konut blokları bulunurken, yeni etapların yapımı sürüyor. Toplam 25 bloktan oluşacak yerleşimin tamamının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projeyi geliştiren Atrium Ljungberg, Stockholm Wood City'nin dünyanın en büyük ahşap kent projesi olmasının yanı sıra, gelecekte düşük karbonlu şehirleşme için örnek bir model oluşturmasını hedefliyor. Şirketin mevcut planına göre projenin tamamının 2033 yılında bitirilmesi öngörülüyor.