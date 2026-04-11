Güney Avustralya’nın ortasında, kavurucu çöl sıcaklarının altında saklanan Coober Pedy adında ilginç bir yerleşim yeri bulunuyor. Coober Pedy, kavurucu çöl sıcaklarının ortasında yer almasına rağmen sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3.500 kişinin yaşadığı kasabada halkın büyük bölümü, “dugout” adı verilen yer altı evlerinde hayatını sürdürüyor.

SICAKLIKLARDAN KAÇMAK İÇİN YERİN ALTINA İNİYORLAR

Yaz aylarında sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı bölgede, yer altına inmek en etkili çözüm olarak öne çıkıyor. Kayaların oyulmasıyla oluşturulan bu evler yıl boyunca sabit ve serin bir ortam sunuyor.

1915 YILINDA KEŞFEDİLDİ

1915 yılında keşfedilen opal yatakları, kasabanın gelişiminde belirleyici oldu. Bugün dünya opal üretiminin büyük kısmı buradan sağlanırken, kasaba ekonomisi de büyük ölçüde madenciliğe dayanıyor.

OTEL VE RESTORANLAR DA YERİN ALTINDA

Coober Pedy’de sadece evler değil oteller, restoranlar ve hatta kiliseler de yer altında bulunuyor. Bu durum kasabayı hem turistik hem de kültürel açıdan benzersiz kılıyor.