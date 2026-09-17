“Taş Şehir” olarak da anılan Matera, mağaraların içine inşa edilen evleri, dar taş sokakları ve uçurumların üzerine kurulan yapılarıyla öne çıkıyor. Kent, günümüzde İtalya’nın en önemli tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olarak ziyaretçi ağırlıyor.

9 BİN YILLIK YERLEŞİM ALANI

Matera’nın en bilinen bölgesini Sassi di Matera oluşturuyor. Kayalara oyularak yapılan mağara evlerin geçmişinin yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayandığı ifade edildi. Bölgedeki doğal mağaralar zamanla genişletildi ve yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Yüzyıllar boyunca kullanılan mağara yapılarında evler, depolar, ibadet alanları ve çeşitli yaşam alanları oluşturuldu. Kayalık araziyle bütünleşen bu yapılaşma, kentin en dikkat çeken özelliklerinden biri haline geldi.

KAYALARIN ALTINDA DEV SU DEPOSU BULUNDU

Şehrin altında yer alan Palombaro Lungo isimli dev sarnıç da Matera’nın dikkat çeken yapıları arasında bulunuyor. Piazza Vittorio Veneto’nun altında yer alan sarnıç, geçmiş dönemlerde kentin su ihtiyacının karşılanmasında kullanıldı. Kentte ayrıca Casa Grotta adı verilen mağara evler de korunuyor. Bu yapılar, geçmişte ailelerin kayaların içinde nasıl yaşadığını gösteren örnekler arasında yer alıyor.

MAĞARALARIN İÇİNE KİLİSELER YAPILDI

Matera çevresinde kayalara oyularak yapılan çok sayıda kilise bulunuyor. Bölgedeki bazı yapılarda yüzlerce yıllık freskler günümüze kadar ulaştı. Parco della Murgia Materana bölgesindeki mağaralar ve kaya kiliseleri ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alırken, Murgia Timone seyir noktası ise şehrin taş yapılarını panoramik olarak görme imkânı sunuyor.

MAĞARA EVLER BUGÜN DE KULLANILIYOR

Tarihi mağara evlerin bir bölümü günümüzde otel, restoran ve turistik işletme olarak hizmet veriyor. Kayalara oyulan yapılar korunurken, bazı bölümler modern kullanım ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Akdeniz ikliminin etkili olduğu Matera’da sonbahar aylarında sıcaklık 23 dereceye kadar yükseliyor. Şehir, tarihi mağara evleri, kaya kiliseleri ve taş mimarisiyle yıl boyunca ziyaretçi çekmeye devam ediyor.