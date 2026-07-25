Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletine bağlı Banda şehrinde hava sıcaklığı bu yıl 48 santigrat derecenin üzerine çıktı. Hamuesgyemant’ın aktardığı bilgilere göre, klimatolog Maximiliano Herrera'nın verileriyle Banda’da 2026 yılında küresel ölçekte günün en yüksek sıcaklığı yedi kez kaydedildi. Mayıs ayında kentte termometreler 48,2 dereceyi gösterdi.

HAYAT SAAT 04:00 İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Aşırı sıcaklar bölgedeki günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Sebze hali çalışanları ve hammallar, hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu sabah saat 04.00 itibarıyla mesaiye başlıyor. Öğle saatlerinde çalışma koşullarının hayati risk oluşturması nedeniyle ağır işlerin günün ilk saatlerinde tamamlanması hedefleniyor.

Bölgede yaşanan düzenli elektrik kesintileri, vantilatör ve soğutma sistemlerinin devre dışı kalmasına yol açarak kapalı alanlardaki yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Binaların gece boyunca gündüz emdiği ısıyı yaymaya devam etmesi sebebiyle yerel halkın bir bölümü geceyi sokaklarda ve tren garı peronlarında geçiriyor.

KUŞLAR SICAKLIKTAN YERE DÜŞÜYOR

Aşırı sıcakların doğal hayata etkilerine karşı yerel kuş koruyucusu Shobharam Kashyap ve gönüllüler, şehir geneline 15 binden fazla yemlik ile su dolu toprak kaplar yerleştirdi. Bölge sakinleri, önceki sıcak dalgalarında kuşların halsizlik nedeniyle düştüğünü aktardı.

Sağlık kurumlarında ise dehidrasyon, güneş çarpması ve sindirim sistemi şikayetleriyle başvuran hasta sayısında artış yaşandığı bildirildi. Yerel yönetimlerin serinleme noktaları kurarak ve sıvı takviye paketleri dağıtarak önlem almaya çalıştığı belirtildi.

İklim bilimci Abhiyant Tiwari, bölgede yaz mevsiminin tarihsel olarak sıcak geçtiğini ancak sıcak dalgalarının şiddeti, süresi ve etkilediği nüfus oranında artış gözlendiğini ifade etti.