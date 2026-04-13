Sao Paulo eyaletine bağlı sahil kenti Santos’taki değişim giderek büyüyor. Deniz seviyesindeki yükselme ve zemin hareketleri, sahil hattındaki binaların gözle görülür şekilde eğilmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre bu durumun temelinde iki önemli faktör bulunuyor: Kıyı erozyonu ve bölgedeki yumuşak zemin yapısı. Atlas Okyanusu kıyısında bulunan şehirde, deniz seviyesindeki yükselme ve toprağın zamanla sıkışması, yapıların dengesini bozuyor. Özellikle sahile yakın bölgelerde bazı binaların belirgin şekilde eğildiği ifade ediliyor.

Bu sorun yalnızca görsel bir problem değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Kent genelinde çok sayıda yapının benzer şekilde etkilendiği ve sorunun giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

Yetkililer, bu duruma karşı kapsamlı bir müdahale planı üzerinde çalışıyor. Gündemdeki projenin maliyetinin çok yüksek olduğu ve BNDES desteğiyle hayata geçirilmesinin planlandığı aktarılıyor.

Plan kapsamında kıyı koruma sistemleri, zemin güçlendirme çalışmaları ve denizin ilerleyişini yavaşlatacak mühendislik çözümleri değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür projelerin hem yüksek maliyetli hem de uzun vadeli uygulamalar gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre bu tablo yalnızca Santos’a özgü değil. İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki artış, dünya genelinde kıyı şehirlerini tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle sahil bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için benzer risklerin giderek artması bekleniyor.