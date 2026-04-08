Numbeo tarafından yayımlanan 2026 Yaşam Maliyeti Endeksi verilerine göre, dünyanın en yüksek yaşam maliyetine sahip şehirleri belli oldu. Listenin ilk 6 sırasını tamamen İsviçre şehirleri oluştururken, yıllardır zirvede yer alan New York 7. sıraya geriledi.

EN PAHALI ŞEHİRLER ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan endeks puanlarına göre dünyanın en pahalı kenti 118,5 puanla Zürih oldu. Zürih’i sırasıyla şu şehirler takip etti:

Cenevre: 116,5

Basel: 112,4

Lozan: 111,5

Lugano: 110,1

Bern: 110,0

İsviçre şehirlerinin ardından gelen ilk farklı ülke kenti olan New York, 100 tam puanla 7. sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasını sırasıyla İzlanda’dan Reykjavik ile ABD’den Honolulu ve San Francisco tamamladı.

AVRUPA'NIN DİĞER MERKEZLERİNDEKİ TABLO

Endeks verileri, Avrupa’nın diğer önemli ekonomilerindeki en pahalı şehirleri de ülke bazında sıraladı:

Hollanda: Ülkenin en pahalı şehri olan Amsterdam (80,8 puan), dünya sıralamasında 28. sırada yer aldı. Onu Haarlem ve Utrecht izledi.

Fransa: Başkent Paris, 78,6 puanla dünya genelinde 42. sırada yer alarak Fransa’nın yaşam maliyeti en yüksek şehri oldu.

Almanya: Ülkenin en pahalı şehri olan Münih, 76,1 puanla dünya genelinde 52. sıraya yerleşti. Münih’in ardından Frankfurt ve Düsseldorf geldi.

Avusturya ve Belçika: Avusturya’da Viyana 69. sırada, Belçika’da ise Brüksel 72. sırada kendi ülkelerinin en pahalı şehirleri olarak kayda geçti.