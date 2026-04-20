İtalya’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Venedik, aşırı turizmle mücadele kapsamında dikkat çeken “giriş ücreti” uygulamasını bu yaz yeniden yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen sistemle birlikte şehir, günübirlik ziyaretçilerden ücret alan dünyadaki ilk büyük metropollerden biri olmuştu. Yeni dönemde ise uygulama daha da genişletilirken, özellikle son dakika plan yapan turistler için maliyetler artıyor.

Düzenlemeye göre, ziyaret tarihinden en az dört gün önce rezervasyon yapanlar kişi başı 5 euro ödeyecek. Seyahatini daha geç planlayanlar için bu ücret iki katına çıkarak 10 euroya yükselecek.

BAZI KİŞİLER MUAF TUTULACAK

Öte yandan herkes bu ücrete tabi değil. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde şehre giriş yapanlar, şehirde konaklayan turistler, Venedik sakinleri ve şehir doğumlular ile öğrenciler ve çalışanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamına girenlerin de sistem üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Ziyaretçilerin rezervasyon sonrası alacakları QR kod, şehir genelindeki yedi farklı giriş noktasında kontrol ediliyor. Bu noktalardan biri de yoğun yolcu trafiğine sahip Santa Lucia tren istasyonu. QR kodunu ibraz etmeyen ya da ücret ödemeyen ziyaretçiler ise 50 ila 300 euro arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

TURİST SAYISINDA GERİLEME YAŞANDI

Bu yıl uygulamanın kapsamı da genişletildi. Ücretli giriş günlerinin sayısı 54’ten 60’a çıkarılırken, özellikle yaz sezonunda daha fazla gün bu sisteme dahil edilecek. Yetkililer bu adımın turist yoğunluğunu dengelemeye yardımcı olmasını bekliyor.

Elde edilen veriler, uygulamanın etkisinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Ortalama günlük ziyaretçi sayısı 2024 yılında 16 bin 676 seviyesindeyken, 2025’te 13 bin 46’ya geriledi. Bu düşüş dikkat çekse de, Venedik’in kronikleşmiş aşırı turizm sorununu çözmek için yeterli bulunmuyor.