Dünya genelindeki gezginler ile ev sahiplerini bir araya getiren Worldpackers platformu üzerinden yürütülen programa, tek başına seyahat edenler ve çiftler başvuru yapabiliyor. Katılımcılardan en az iki hafta süreyle tesiste kalmaları şartı aranıyor.

HAFTADA 24 SAAT ÇALIŞMA ŞARTI

Program kapsamında gönüllülerden mevsimine göre çeşitli günlük görevleri üstlenmeleri bekleniyor. Katılımcıların sorumlulukları arasında ortak alanların temizliği, bahçe bakımı, evcil hayvan takibi ve kış aylarında odun hazırlanması gibi işler yer alıyor.

SUNULAN HİZMETLER

Belirlenen çalışma süresini tamamlayan gönüllülere aşağıdaki imkanlar sağlanıyor:

Diğer katılımcılarla paylaşımlı odalarda konaklama

Günlük ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği

Tam donanımlı mutfak, yüksek hızlı internet ve çamaşırhane kullanımı

HAFTADA İKİ GÜN İZİN

Haftada iki gün izin kullanan gönüllüler, bölgeyi gezme imkanı buluyor. Tesis sahipleri ayrıca katılımcılar için doğa yürüyüşleri ve çevre gezileri düzenliyor. Başvurular, Worldpackers platformu üzerinden ilgili ev sahibiyle iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor.