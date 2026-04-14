Hollanda’nın pitoresk yerleşim birimlerinden biri olan Moerdijk kasabası, devletin yenilenebilir enerji altyapı projeleri kapsamında önümüzdeki on yıl içinde tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hükümetin enerji geçişi için ihtiyaç duyduğu geniş arazi kapasitesi, kasabanın varlığını tehdit ediyor.

450 HEKTARLIK BİR ALAN TEMİZLENECEK

Hükümet yetkilileri, ülke genelindeki boş arazi kıtlığı nedeniyle Moerdijk’i; yüksek gerilim trafo istasyonları ve hidrojen üretim tesisleri inşa etmek için en uygun stratejik nokta olarak belirledi. Projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 450 hektarlık bir alanın temizlenmesi planlanıyor.

EVLER SATIŞA ÇIKARILDI ANCAK ALAN YOK

Nesillerdir bölgede yaşayan kasaba sakinleri, alınan karara tepki gösteriyor. Sokaklarda yas göstergesi olarak bayrakların yarıya indirildiği görülürken, mülk sahiplerinin evlerini satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı belirtildi.

"KARİYERİMİN EN ZOR KARARI"

Belediye Başkanı Aart Jan Moerkerke, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, evlerin ve mezarlıkların yıkılmasını öngören bu süreci yönetmenin kariyerindeki en ağır sorumluluk olduğunu ifade etti. Hükümetin yerel yönetim üzerindeki baskısının arttığını belirten Moerkerke, belediyenin diğer dört yerleşim birimini korumak adına bir köyü "feda etme" seçeneği üzerinde durduğunu kaydetti.

Moerdijk’in geleceğine ilişkin nihai kararın bu yılın sonunda açıklanması bekleniyor.