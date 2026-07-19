Sıcak hava dalgalarında vantilatör kullanımıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda öneri dolaşıyor. Ancak bu tavsiyelerin bir kısmı birbirini çelişiyor. Uzmanlar ise en etkili serinleme için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralıyor.

Yapı fiziği uzmanı Becci Taylor'a göre, gündüz saatlerinde dışarıdaki hava evin içinden daha sıcaksa pencereleri kapalı tutmak daha doğru bir tercih. Böylece sıcak havanın içeri girmesi engellenirken, doğrudan güneş alan odalarda perde ve panjurların kapatılması da iç mekânın daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre küçük bir vantilatör kullanıyorsanız, cihazın odanın neresinde bulunduğundan çok size yakın olması önemli. Vantilatörü doğrudan bulunduğunuz bölgeye yönlendirmek, hava akımı sayesinde serinlik hissini artırıyor.

GECE SAATLERİNDE FARKLI YÖNTEM İZLEYİN

Akşam saatlerinde dışarıdaki hava serinlediğinde pencere açılabilir. Bu durumda vantilatörün açık pencerenin yanına yerleştirilerek içeriye doğru üflemesi, serin havanın odaya taşınmasına katkı sağlayabilir.

PENCEREYE DOĞRU ÜFLEMEK HER ZAMAN İŞE YARAMIYOR

Sosyal medyada sıkça önerilen, vantilatörü pencereye çevirerek sıcak havayı dışarı atma yöntemi ise her zaman etkili olmayabiliyor. Uzmanlar, bu yöntemin serinletici hava akımından doğrudan yararlanmayı engellediğini ve özellikle küçük vantilatörlerde beklenen faydayı sağlamadığını belirtiyor.