Öğrenciler ve velilerin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2025-2026 eğitim yılına ilişkin takvimde okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatiller ile yarıyıl tatili netleşti. Ancak takvimin dikkat çeken ayrıntısı, Ramazan Bayramı’nın ikinci ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin bu yıl ayrıca bir bayram tatili yapamayacak olması oldu.

8 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILIYOR

Yeni eğitim döneminde ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak ara tatille devam edecek. Öğrenciler, ilk dönemi 19 Ocak 2026'da sona erecek yarıyıl tatili ile tamamlayacak.

OCAK SONU YARI YIL TATİLİ BAŞLAYACAK

Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu dönemde öğrencileri bekleyen bir çakışma var.

Ramazan Bayramı Ara Tatile Denk Geliyor

2026 yılında Ramazan Bayramı, ikinci ara tatil süresine denk geliyor. İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise:

19 Mart Perşembe (Arife),

20 Mart Cuma (1. Gün),

21 Mart Cumartesi (2. Gün),

22 Mart Pazar (3. Gün)

tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle öğrenciler için ekstra bir bayram tatili uygulanmayacak.

DİĞER RESMİ TATİLLER

2026 yılı Kurban Bayramı ise yaz tatiline kısa bir süre kala kutlanacak. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram günleri 27-30 Mayıs arasında olacak.

MEB takvimine göre diğer resmi tatil günleri ise şöyle:

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Eğitim Yılı 26 Haziran’da Sona Erecek

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Eğitim takvimi içerisinde öğrenciler yalnızca iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak.