Şehirlerin ışıkla şekillenen silüetlerinden, sokak aralarında saklı kalmış küçük hikayelerine uzanan “Urban Pulse|Şehrin Nabzı” sergisi 14 Kasım’da İstanbul Kadıköy Çiftehavuzlar’daki Galeri FE’de kapılarını açıyor…

Şehre iki farklı gözle bakmak

Maylo sponsorluğunda düzenlenen sergi, farklı coğrafyalardan izler taşıyan kareleriyle izleyiciyi adeta bir şehir yolculuğuna çıkarıyor.

Hakan Kürklü (solda) - Yılmaz Bulut (sağda)

Sergide iki usta isim var. TEGV Mütevellisi Yılmaz Bulut ve Eğitim Dostu Hakan Kürklü... Yılmaz Bulut, şehre yukarıdan bakıyor. Kentin mimarisini, ihtişamlı silüetlerini, gökyüzüne uzanan yüksek yapılarını ve ışıkla şekillenen geniş manzaralarını fotoğraflarına taşıyor. Onun karelerine baktığınızda şehrin ne kadar büyük, ne kadar güçlü ve ne kadar görkemli olduğunu hissediyorsunuz.

Yılmaz Bulut ve Hakan Kürklü, yıllardır aynı iyilik için deklanşöre basıyor. Sanatın birleştirici gücünü, çocukların eğitim yolculuğuna destek için kullanıyorlar.

Hakan Kürklü ise tam tersini yapıyor. Sokağın kalbine iniyor. Duvarlardaki yaşanmışlık izlerine, ışığın oluşturduğu küçük detaylara, gündelik hayatın içinde çoğu zaman gözden kaçan anlara odaklanıyor. Onun fotoğraflarında şehir, dev binalardan değil, insan dokunuşlarından oluşuyor. Özetle Bulut; şehrin görkemini, Kürklü ise ruhunu anlatıyor…

Sergi, 14-27 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sanatı seven, şehri seven ve çocukların geleceğine dokunmak isteyen herkes bu sergiye davetli.

Her bir karenin ardındaki iyilik

Bu sergi sadece bir sanat buluşması değil. Aynı zamanda toplumsal fayda için atılmış güçlü bir adım.

Zira sergiden elde edilecek tüm gelir, “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak. Dolayısıyla satılacak her fotoğraf, bir çocuğun hayaline bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.