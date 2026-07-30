5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, yıllar sonra dosya üzerinde yapılan detaylı araştırmalarda cinayetin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından örtbas edildiği tespit edilmişti.



Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanmasının ardından Tuncay Sonel de 'örtbas' iddiaları ile cezaevine gönderilmişti.



EŞİNİN AYLIK GELİRİ 700 BİN LİRA ÇIKTI



Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de soruşturma kapsamında tutuklanırken, savcılıkta verdiği ifadesinde mal varlığına ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.





Handan Sonel, ifadesinde mal varlığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



Kendi adına Ankara’da 3 milyon liralık hobi bahçesi

- Antalya Gazipaşa’da bir arsa

- Tuncay Sonel adına Ankara’da ev.

- Adana’da 5 katlı iş merkezi. Buradan aylık 700 bin lira kira geliri.

- Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul’da 1+1 daire

- 2 adet BMW marka otomobil.

- 13.4 milyon liralık ziynet eşyası.



VALİ SONEL'İN DE SERVETİ ORTAYA ÇIKTI



Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde Vali Tuncay Sonel'in de üzerine kayıtlı gayrimenkullerin listesine ulaşıldı.



Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre tapusu Tuncay Sonel'in üzerinde bulunan 40 dükkan, bir düğün salonu, 6 arsa, bağ ve konut tespit edildi.



Taşınmazların tamamına yakını Adana'da bulunurken, Sonel'in Ankara'da iki arsa, bir bağ ve bir daire ile İstanbul'da da bir konut sahibi olduğu görüldü.





